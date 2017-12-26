AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ağrı'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ağrı'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Karacan, kentte faaliyetlerini sürdüren STK'ların temsilcileriyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde düzenlenen toplantıda buluştu.
Burada katılımcılara hitap eden Karacan, 2019'a giden süreçte Ağrı ve ülke nelerin yapılabileceğine ilişkin STK'ların düşünce ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceğini söyledi.
Karacan, yatırımın güveni, istikrarı ve huzuru temin ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ağrı huzurluysa yatırım gelir. Ağrı güvenliyse yatırım gelir. Ağrı terörden kurtulmuşsa yatırım gelir. Bunu içtenlik ve samimiyetimle söylüyorum. Aynı şekilde para... Güvensiz ortamdan hemen para çekilir. Lütfen Ağrı'nın gelişmesi için bundan sonraki kuşak da Ağrı'ya nasıl hizmet edilebilirse lütfen hep birlikte el ele verelim. Ağrı büyürse Türkiye büyür. Ağrı Kalkınırsa Türkiye'de kalkınır. Her il için geçerli bu."
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.