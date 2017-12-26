AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Erzurum'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "2019'a giden süreçte çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Bunda ne milletvekillerimizin ne belediye başkanlarımızın ne yöneticilerimizin hiçbirimizin hiçbir şekilde küsmeye, darılmaya, gücenmeye hakkı da yok haddi de yok. Çünkü cumhurbaşkanımıza hepimizin bir borcu var. Bugün memleketin kurtulmasına vesile olan böyle bir liderin arkasında durmak hepimiz için onurdur." dedi.



Karacan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.



Karacan, Sekmen'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Karacan, burada yaptığı açıklamada, 2019'a giden süreçte kimsenin hiçbir hesabı ve farklı bir düşüncesi olmaması gerektiğini söyledi.



Karacan, 2019'a giden süreçte tüm partililerin daha çok çalışması gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:



"2019'a giden süreçte çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Bunda ne milletvekillerimizin ne belediye başkanlarımızın ne yöneticilerimizin hiçbirimizin hiçbir şekilde küsmeye, darılmaya, gücenmeye hakkı da yok haddi de yok. Çünkü cumhurbaşkanımıza hepimizin bir borcu var. Bugün memleketin kurtulmasına vesile olan böyle bir liderin arkasında durmak hepimiz için onurdur."



Harun Karacan, daha sonra Müceldili Konağı'nda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.



Karacan, buradaki konuşmasında da Erzurum'a STK temsilcilerini dinlemek için geldiğini söyledi.



STK'ların bir şehrin değişmesi ve hak ettiği yere gelmesi için önemli olduğunu vurgulayan Karacan, "Sizlerle hasbihal edip, aldığımız bilgileri Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğiz." dedi.



"Ülke için fikirleriniz varsa bize iletin"



Karacan, bu şehirde yaşayan, bu şehir için mücadele ve hizmet eden temsilcilerin görüş ve fikirlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok önemli olduğunu aktararak, şöyle devam etti:



"2019'a giden süreçte sadece Erzurum için değil ülke için de fikirleriniz varsa bizlere iletin. İstişare edelim, eksiklerimiz varsa tamamlayalım, fazlalarımız varsa tırpanlayalım ama 2019'a giden sürece herkesin el ele ve gönül gönüle destek vermesini istiyoruz. Bunun için il başkanımızın önderliğinde iki ayda bir oluşturacağımız toplantılarla STK'lar ile bir araya geleceğiz."



Karacan, basına kapalı devam eden toplantıda, STK temsilcilerinin öneri ve taleplerini dinledi.