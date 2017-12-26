AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Ağrı'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "2019 Cumhurbaşkanımıza borcumuzu ödeme zamanı. 2019 Türkiye'nin bundan sonraki sürecinde 2023'te, 2053'te ve 2071 için gidilecek yolun kesişme noktası." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "2019 Cumhurbaşkanımıza borcumuzu ödeme zamanı. 2019 Türkiye'nin bundan sonraki sürecinde 2023'te, 2053'te ve 2071 için gidilecek yolun kesişme noktası." dedi.
Karacan, Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın tarafından karşılandı.
Daha sonra Vali Elban'ı makamında ziyaret eden Karacan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağrı'da sivil toplum örgütleri ile buluşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sivil toplum örgütleri ile daha koordineli çalışmak, sivil toplum örgütlerinin şehirle ilgili sorunlarını alıp ülke gündemi ile ilgili bize verecekleri bilgiler doğrultusunda Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmek üzere Ağrı'dayız."diye konuştu.
Ziyaretin ardından eski Van Caddesi ve Yeni Van Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Karacan, kendisini davet eden vatandaşlarla bir çay ocağında oturdu. Karacan, sobanın etrafında çay içerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Karacan, taksi durağındaki taksicilerin toplu fotoğraf isteğini kırmadı.
Hakan Karacan daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi.
AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentten mutlu ayrıldığını aktaran Karacan, Erdoğan'ın ve ülkenin bu dik duruşu sayesinde birçok badireyi atlattığını vurguladı.
15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması durumunda milletvekillerinin ve belediye başkanlarının farklı yerde olabileceğini kaydeden Karacan, "Kimini astsubaylar, kimini yüzbaşılar yönetecekti. Hepimiz farklı bir yerde olabilirdik. Allah o günleri göstermedi." dedi.
Karacan, "2019 Cumhurbaşkanımıza borcumuzu ödeme zamanı. 2019, Türkiye'nin bundan sonraki sürecinde 2023'te, 2053'te ve 2071 için gidilecek yolun kesişme noktası. Bunun kararını verecek olan kadirşinas Türk halkı. Burada teşkilatımıza çok büyük görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.