AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Açıklaması

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Kimsenin topraklarında, yerinde gözümüz yok. Sadece ülkemizin güvenliği, ülkemizin sınırları, bekası; vatanımıza, memleketimize gelecek saldırılara engel olabilmek için Afrin operasyonunu başlattık." dedi.

Karacan, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin artık kimseye muhtaç olmadığını belirten Karacan, Türkiye'nin hak ettiği yerlere geldiğini vurguladı.

Harun Karacan, Türkiye'nin bugün kendi helikopterini, tankını, denizaltısını yapan ve yakında da kendi otomobilini üreten bir ülke haline geldiğini dile getirerek, Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli vatandaşa da sahip çıktığını anlattı.

Türkiye'nin bugün bölgesinde lider bir ülke konumuna geldiğini aktaran Karacan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde olağanüstü bir durum var. Niçin var? Afrin operasyonuyla ilgili. Ülkemiz tek vücut halinde oldu. Nasıl daha önce yaşadığımız sıkıntılarda olduysa bugün de milletimiz tek yürek halinde. Bu ülke 71 muhtırasını, 80 ihtilali, ekonomik sıkıntılar, MİT tırları davası, 17-25 Aralık süreci, Gezi eylemleri, 15 Temmuz'u yaşadı. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu ama demokrasiye zarar verecek insanları Allah'a şükür bizim Türk halkımız durdurdu. Çok şükür."

Tüm Türkiye'nin bugün Afrin operasyonuyla ilgilendiğine dikkati çeken Karacan, Türk halkının kenetlendiğini ifade etti.

"Başaramayacak hiçbir şeyimiz yok"

Türk halkının liderine güvenerek hareket ettiğine işaret eden Karacan, şunları kaydetti:

"Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimsenin yerinde gözümüz yok. Sadece ülkemizin güvenliği, ülkemizin sınırları, bekası; vatanımıza, memleketimize gelecek saldırılara engel olabilmek için Afrin operasyonunu başlattık. Elimizden geldiği kadar hem Silahlı Kuvvetlerimiz hem Mehmetçiğimiz hem Türk halkımız hepsi kenetlendi. Kenetlenmeyenler var ama onlar zaten hiçbir zaman bizden olmadı. Onlar zaten her zaman Türk halkının zarar görmesini istediler. Var bunlar da var. Her dönemde böyle hainler de olmuştur ama çok şükür kadirşinas Türk halkı siyasi parti gözetmeden yan yana gelerek bu ülkenin selameti açısından Afrin operasyonuna tam destek verdi. Vermeyenler zaten bir şekilde hak ettiğini bulacaklar. Arada çıkıyorlar görüyorsunuz şunu diyorlar, bunu diyorlar ama halkımız gereğini yapıyor. Ben inanıyorum ki bunda da başarılı olarak yolumuza devam edeceğiz. Başaramayacak hiçbir şeyimiz yok."

Gelecek kuşağın bu ülkenin selameti ve emin ellerde durması için AK Parti hükümetlerine ihtiyacının olduğunu belirten Karacan, Türkiye'nin geleceği için 16 yıldır çalıştıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini herkesin gördüğünü anlatan Karacan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmasının ardından AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Karacan'a tablo hediye etti.



Karacan, daha sonra Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Karacan, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.