AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Açıklaması

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'deki 3 milyon Suriyelinin kendi topaklarına dönmesini sağlayacak." dedi.

Karacan, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözünün olmadığının altını çizen Karacan, "Ama bizim topraklarımızda gözü olanın, Allah'a çok şükür gözünü oymaya gücümüz de kudretimiz de liderimiz de var. Bizim amacımız ülkemizin sınırlarını korumak. Ülkemiz sınırları içerisinde olan vatandaşlarımızın hakkını, can ve mal güvenliğini korumak. Liderimizin de amacı ve gayesi bu. Zeytin Dalı Harekatı'ndan da inşallah başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Suriyeli vatandaşlara Türk milletinin gönlünü açtığını ifade eden Karacan, "Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'deki 3 milyon Suriyelinin kendi topraklarına dönmesini sağlayacak. Bizim en önemli görevlerimizden biri de o oldu. Kimsenin bağrına basmadığı, kabul etmediği dönemde 3 milyon Suriyeliyi bu kadirşinas Türk halkı bağrına bastı." dedi.

Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe de Edirne'den selam göndermek istediğini dile getiren Karacan, "Allah onların güçlerini aziz eylesin. Allah onların güçlerine güç katsın. Allah onların emeklerini zayi etmesin. Bu ülke için bu bayrak için bu vatan için bu memleket için bir saniyesini dahi ayıran, bu memleketin varlığı ve bütünlüğü için bir dakikasını dahi o görevde geçiren tüm kardeşlerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye eski Türkiye değil"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını dile getiren Karacan, "Türkiye kendi helikopterini, deniz altını, gemisini üreten, uçağın motorlarını yapan ve yakında da kendi otomobilini yapan ülke haline geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok şekilde önünün kesilmeye çalıştığını belirten Karacan, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarının bu 16 yıllık serüveninde Türkiye'ye ve davasına hizmet etme uğurunda yol alırken bunu çok iyi biliyorsunuz önünü kesme gayretleri oldu. Çeşitli davalar açtılar, hepiniz bunları yaşadınız. Parti kapatmasından tutun da 17-25'i yaşadık, MİT tırlarını yaşadık, Gezi eylemlerini yaşadık. En önemlilerinden biri de 15 Temmuz'da hain bir terör örgütünün kalkışmasını yaşadık. Ne yaptılar? 'Biz bunlarla Türkiye'yi AK Parti iktidarını durduramadık, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı durduramadık, bunu bir şekilde durdurmamız lazım' dediler. Allah'a çok şükür. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu ama yine durduramadılar. Ekonomi üzerinden Türkiye'yi alt edebilir miyiz düşüncesine girdiler. Peki ne oldu? Ekonomi ile oynamaya kalktıklarında Türkiye 2017'nin 3. çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdü."

Konuşmasının ardından AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Karacan'a tablo hediye etti.

Esnafı da ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, daha sonra sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.