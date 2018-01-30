AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok ama kimsenin de bizim sınırlarımıza göz dikmesi haddi de hakkı da değil" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret eden Karacan daha sonra AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına geçti.

Karacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, şu anda Afrin'deki operasyonun sürdüğünü, milletin duasına, milletin birlik ve beraberliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Terörü destekleyenler haricinde kimsenin bu operasyona karşı çıkmadığını dile getiren Karacan, şöyle konuştu:

"Milletimiz nasıl Çanakkale'de, nasıl İstiklal Savaşı'nda yan yana durduysa, şimdi de Mehmetçik'imizin Afrin operasyonunda tüm destekçileridir. Hiçbir ayrım yapmadan Allah'a çok şükür vatanını, bayrağını, toprağını seven insanlar hep birlikte yan yana. Çanakkale'den, Edirne'den, Kars'tan, Van'dan, Ankara'dan Afyon'dan, Eskişehir'den Türkiye'nin her tarafından askerlerimiz de orada. İnşallah sonuna kadar gidip sınırlarımızın güvenliği için, ülkemizin bekası için... Kimse şunu düşünmesin. "AK Parti'nin acaba başkasının toprağında gözü mü var?" AK Parti'nin sadece şu düşüncesi var. Oradaki yaşayan insanların, Afrin Afrinlilerin olsun, İdlib İdliblilerin ve hak eden kendi insanlarının olsun. Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim sınırlarımıza göz dikmesi haddi de hakkı da değil. Onu da milletimiz, ülkemizde yaşayan halkımızın hiç biri de buna taviz vermez. Buna imkan da vermez. Başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız olmak üzere buna da müsaade etmezler."

Karacan, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.