AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin bu gelişimini, tüm dünya kıskanıyor. Tüm dünya Türkiye'nin gelişimine, bu coğrafyadaki hakimiyetine engel olmaya çalışıyor. Çeşitli yollarla bunu denediler." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Karacan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye ve İslam coğrafyası için azimle, şevkle hizmet ettiğini belirtti.

Karacan, ona destek vermenin boyunlarının borcu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu ister AK Parti İl Başkanı olsun, ister yönetim kurulunda olsun ister kadın kollarında ister mahalle teşkilatında bir arkadaşımız, kardeşimiz olsun isterse normal sade üye olsun. Ülkemizin 2002'den bu yana geldiği süreci sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Halkımız bunu bizden iyi biliyor. Bugün Türkiye'nin hangi konumda oluğunu, bugün Türkiye'nin sadece kendi Türkiye'sinde değil, İslam coğrafyasında ve tüm Ortadoğu'da nasıl lider bir ülke olduğunu sizler bizlerden çok iyi biliyorsunuz. Bir milyar dolar için IMF'nin kapısında bekleyen Türkiye'den bugün dünyada söz sahibi olan bir Türkiye haline geldik."

AK Parti iktidarının, Türkiye için büyük hizmetler yaptığına değinen Karacan, yapılan çalışmalarda bazı eksiklerin olabileceğini bildirdi.

Karacan, şimdi önlerinde 2019 seçimlerinin olduğunu, buna iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bizim tabii ki eksiklerimiz olabilir. Hepimiz insanız, kuluz. Önemli olan, dava şuuru ile bu ülkeye hizmet etmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmemiz. Teşkilatlarımızın 2019 giden süreçte yan yana kol kola, birbirinin eksiklerini tamamlayarak, sevgi içerisinde tabii ki eksiğimiz, hatalarımız olacak ama hatalarımızı birbirimize söyleyerek, dışarıda söyleyerek değil. Bu ülke için Türkiye'nin gelişimi için bunu yapmak boynumuzun borcu. Bunu yapmamız ülkemizin geleceği için." ifadesini kullandı.

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Karacan, Türkiye'nin, koalisyonlar döneminde iyi yönetilemediğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bırakın onu, 2 yıl evvel 2015'in haziranı ile kasımı arasındaki zamanı yaşadık. Türkiye ne kadar geriye gitti. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin bu gelişimini, tüm dünya kıskanıyor. Tüm dünya Türkiye'nin gelişimine, bu coğrafyadaki hakimiyetine engel olmaya çalışıyor. Çeşitli yollarla bunu denediler. Bunları MİT tırları ile denemeye kalktılar. Bunu 17-25 Aralık'ta denediler, bunu daha sonra Gezi eylemleriyle, 15 Temmuz hain FETÖ girişimiyle denemeye, ekonomiyle çökertmeye kalktılar. Hiçbiri tutmadı. Niye? Liderinin arkasında bir halk var."

Karacan, konuşmanın ardından STK toplantısı için Balıkesir Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı da ziyaret etti.