AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Iğdır Valiliği ve AK Parti Iğdır İl Başkanlığına ziyarette bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Iğdır Valiliği ve AK Parti Iğdır İl Başkanlığına ziyarette bulundu.
Harun Karacan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır'da ziyaret ettiği Valiliğe gelişinde Vali Enver Ünlü, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve İl Genel Meclisi Başkanı Kurban Oluz tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Karacan, valilik makamına geçerek Ünlü ile sohbet etti.
Karacan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Iğdır'dayız. Sivil toplum örgütlerinin (STK) sorunları ve sayın Erdoğan'a iletmek istedikleri konularla ilgili toplantı yapacağız. STK'lar ile Iğdır'da neler yapabileceğimizi konuşacağız." dedi.
Ardından esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlar ile sohbet eden Karacan, AK Parti Iğdır İl Başkanlığına geçti. Karacan, burada partililer ile toplantı gerçekleştirdi.