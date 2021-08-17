AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Marmara Depremi'nde yitirilen canları andı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Marmara Depremi'nde yitirilen canları andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Marmara Depremi'nde yitirilen canları andı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 22 yıla rağmen o günü ve yitirilen canları hiç unutmadıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 22 yıla rağmen o günü ve yitirilen canları hiç unutmadıklarını belirtti.

Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Türkiye'nin yüzde 66'sının deprem riski altında olduğunu ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Üzerinden geçen 22 yıla rağmen o günü ve yitirdiğimiz canlarımızı hiç unutmadık. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, depremlerde telafisi zor acılar yaşamamak için 'bedeli ne olursa olsun' diyerek başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesi ile ülkemizin dört bir yanında afetlere dayanıklı konutlar inşa ederek Türkiye'deki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. Başlattığımız büyük dönüşüm ile tüm il ve ilçelerde riskli yapıları güvenli yapılara dönüştürmeye devam ediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları nedeni ile yaşanan afetlerin maalesef arttığı bugünlerde, altyapısıyla, konut dokusuyla, açık alan kullanımlarıyla sağlıklı ve güvenli şehirler oluşturmak için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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