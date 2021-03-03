AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın acı günü
03.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:44
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal Atan vefat etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal Atan vefat etti.
Alınan bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın annesi Abide Özkal Atan (64) tedavi gördüğü Ankara Özel Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Atan'ın cenazesi, 4 Mart Perşembe günü memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay