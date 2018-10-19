AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın Ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ile Tekkeköy ilçesinde bir kafede AK Parti Samsun İl Başkanlığı Yürütme Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Daha sonra Comdata Çağrı Merkezini, ardından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı Doğancan Türk'ün ailesini ziyaret eden Karaaslan, aileye baş sağlığı diledi.

Karaaslan, Avdan Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait atık arıtma tesisinde de incelemelerde bulunarak sistem hakkında bilgi aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yerleşkesi içinde bulunan Teknopark'ı da ziyaret eden Karaaslan'ı burada OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Rektör Yardımcısı ve Teknopark Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kuran karşıladı.

Kuran'dan Teknopark'ta çalışma yürüten 40'ın üzerindeki firmanın çalışmaları hakkında bilgi alan Karaaslan, burada firma çalışanlarıyla sohbet etti.

Samsun Devlet Opera ve Balesini (SAMDOB) ziyaret eden Karaaslan, dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Piri Reis" balesinin çalışmalarını izledi.

Sanatçılarla Karaaslan, SAMDOB Müdürü Özgür Aslan'dan bilgi aldı.

Karaaslan, MÜSİAD Samsun Şubesi'ne de ziyarette bulundu.