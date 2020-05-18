AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kadir Gecesi mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha erişmenin sevinç ve huzurunu yaşadıklarını belirten Karaaslan, "Rahmeti ve bağışlaması bol olan Rabbimizin ihsan ettiği sonsuz nimetlerin şükrünü eda edebilmek için bu faziletli geceyi mana ve mahiyetine uygun şekilde idrak etmeli, yaşantımızı gözden geçirmeliyiz. Manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir fırsat sunan Kadir Gecesi'nin kıymetini bilmeli, feyz ve bereketinden olabildiğince istifade etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak, büyüklerin gönlünü alarak, milletçe dayanışma ve yardımlaşma duygusunun daha da güçlendiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Rabbimizden niyazımız, bizlere yaşama sevinci ve zorluklar karşısında dayanma gücü vermesi, sağlıklı günlere bir an önce eriştirmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, insanlığa rehber olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı esenlik gecesi Leyle-i Kadr'in selametinin İslam'a asırlarca hizmet etmiş aziz milletimizi, mazlum coğrafyaları ve insanlığı çepeçevre kuşatmasını Yüce Mevlamdan temenni ediyor ve huzur içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmamıza vesile olmasını diliyorum. Affımızı ve kurtuluşumuzu umduğumuz bu gecede yapılan dua ve yakarışların katında makbul olmasını diliyor, bu mübarek gece vesilesiyle, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Mevlamdan rahmet niyaz ediyorum."

Kaynak: AA