AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, af ve merhamet vesilesi mübarek Berat Gecesi'ne Cenabıhakk'ın lütuf ve inayetiyle bir kez daha erişmenin huzurunu, on bir ayın sultanı, sabır ayı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi bu özel gecenin, ruha ağır gelen sıkıntılardan berat etmek ve esenliğe kavuşmak için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Beratın en derin anlamının bağışlanma olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Beratın, bedenlerimizin hastalıklardan, ruhlarımızın günahlardan arınmasına vesile olması duasıyla Rabb'imizin sonsuz mağfiretine sığınıyor, insanlığın huzur ve selameti için ellerimizi semaya kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Tüm insanlığı etkileyen, bedenlerin sıhhatini bozan bir virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde inancımızın, medeniyetimizin ve geleneklerimizin bize öğrettiği şekilde dayanışma duygumuzu ve yardımlaşma iştiyakımızı zirvede tutuyor, büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor, gönüllerini ve dualarını almaya gayret gösteriyoruz. Yüce Mevla'mızdan niyazımız, bu zorlukta dirayetimizi ve sabrımızı çoğaltması, hayırlı amellerimizi artırmasıdır."

Salgın hastalık nedeniyle bir süredir uzak kalınan camileri yeniden coşkuyla doldurmak için dua ettiğini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Rabb'imizin huzurunda omuz omuza saf tutacağımız, büyüklerimizle yeniden bir araya gelip paylaşımlarımızı çoğaltacağımız huzur dolu ve sağlıklı günlerin yakın olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Affımızı ve kurtuluşumuzu umduğumuz bu mübarek gece vesilesiyle yaşadığımız sıkıntıların bir an önce son bulmasını diliyorum. Vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize yüce Mevla'mdan rahmet niyaz ediyorum."

Kaynak: AA