AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı - Haber
Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Huzur, Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, af ve merhamet vesilesi mübarek Berat Gecesi'ne Cenabıhakk'ın lütuf ve inayetiyle bir kez daha erişmenin huzurunu, on bir ayın sultanı, sabır ayı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi bu özel gecenin, ruha ağır gelen sıkıntılardan berat etmek ve esenliğe kavuşmak için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Beratın en derin anlamının bağışlanma olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Beratın, bedenlerimizin hastalıklardan, ruhlarımızın günahlardan arınmasına vesile olması duasıyla Rabb'imizin sonsuz mağfiretine sığınıyor, insanlığın huzur ve selameti için ellerimizi semaya kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Tüm insanlığı etkileyen, bedenlerin sıhhatini bozan bir virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde inancımızın, medeniyetimizin ve geleneklerimizin bize öğrettiği şekilde dayanışma duygumuzu ve yardımlaşma iştiyakımızı zirvede tutuyor, büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor, gönüllerini ve dualarını almaya gayret gösteriyoruz. Yüce Mevla'mızdan niyazımız, bu zorlukta dirayetimizi ve sabrımızı çoğaltması, hayırlı amellerimizi artırmasıdır."

Salgın hastalık nedeniyle bir süredir uzak kalınan camileri yeniden coşkuyla doldurmak için dua ettiğini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Rabb'imizin huzurunda omuz omuza saf tutacağımız, büyüklerimizle yeniden bir araya gelip paylaşımlarımızı çoğaltacağımız huzur dolu ve sağlıklı günlerin yakın olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Affımızı ve kurtuluşumuzu umduğumuz bu mübarek gece vesilesiyle yaşadığımız sıkıntıların bir an önce son bulmasını diliyorum. Vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize yüce Mevla'mdan rahmet niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haber
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haber
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haber
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haber
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi
Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi
Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında!
Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında!
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Haluk Levent Cüneyt Özdemir Erkan Petekkaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Ali Koç Tamer Tuna Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Wuhan Nisan Polis
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 14:28:17. #1.14#
title