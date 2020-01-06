AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan "enerji" mesajı Açıklaması

06.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, enerjiyi yönetenin, dünyayı yöneteceği bir döneme girildiğini belirterek, "Türkiye de bu bağlamda özellikle son dönemde enerjisini büyük ölçüde bu alana aktarmış, devrim niteliğinde adımlar ile bir dönüşüme imza atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm dünyada hızlı nüfus artışına bağlı olarak, en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen enerjinin tüketiminin de yükseldiğine işaret etti.

Enerjinin bilinçli kullanımının, tasarrufun toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve alışkanlık haline gelmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Karaaslan, "Enerjide dışa bağımlılığın neden olduğu riskler göz önünde bulundurulduğunda tasarruf hem aile bütçesi hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerjide tasarruf geleceğe yatırımdır." ifadesini kullandı.

Enerjinin ülkelerin en çok önem verdiği konuların başında geldiğinin altını çizen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ülkeler bu alanda kendi stratejilerini geliştirmekte, ülkeler arasında enerji iş birlikleri ve anlaşmaları yapılmaktadır. Enerjiyi yönetenin, dünyayı yöneteceği bir döneme girdik. Türkiye de bu bağlamda özellikle son dönemde enerjisini büyük ölçüde bu alana aktarmış, devrim niteliğinde adımlar ile bir dönüşüme imza atmıştır."

Karaaslan, çevreye uyumlu ve iklime duyarlı enerjinin üretimi, yerli ve yenilenebilir kaynakların teşviki noktasında AK Parti hükümetleri döneminde geçmişle kıyaslanamayacak gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ile enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik eden düzenlemeleri hayata geçirdik. Türkiye'nin ilk enerji verimliliği eylem planı olan 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile yeni bir dönem başladı. Eylem Planı'ndaki 55 adet eylemin hayata geçirilmesi ile 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketiminde yüzde 14 oranında azalma hedeflenmektedir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından uygulamasına başlanan, bir tasarruf ve verimlilik projesi olan Sıfır Atık Projesi'nin bir amacı da alternatif enerji kaynağı olan atıkların geri kazanılmasıyla hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlayan bir modelin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır."

Türkiye'de çok kısa sürede benimsenen Sıfır Atık Projesi ile ülke genelinde on binlerce ağaç kurtarıldığına, binlerce ton su ve enerji tasarrufu sağlandığını aktaran Karaaslan, "Enerji tasarrufu, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumda etkinliğin artırılması gibi hedeflerimizin en önemli unsurlarındandır. Çok yönlü faydaları göz önünde bulundurulduğunda konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA