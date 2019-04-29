AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Alaçamspor Bocce Takımı'na Kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Alaçamspor Bocce Takımı'nı başarısından dolayı kutladı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 25-28 Nisan tarihlerinde Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda "Genç Kızlar" Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu olan Alaçamspor Bocce Takımı'nı tebrik etti.

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'ndan başarıyla dönen Alaçamspor Bocce Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir'i telefonla arayarak tebrik eden Karaaslan, sporculara ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri başarılı sonuçlar nedeniyle teşekkür etti.

Alaçamspor Bocce Takımı'nın hem Alaçam'ın hem de Samsun'un adını yurt içinde ve yurt dışında kazandığı başarılarla duyurduğunu ifade eden Karaaslan, takıma desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Karaaslan, "Mersin'de düzenlenen şampiyonada, kendi bölgelerinde derece yapmış 24 takım ile yarışan ve Samsun'umuzu temsil eden Alaçamspor Bocce Takımımızı elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu nedeniyle kutluyorum. Takımımıza her türlü desteği veren, gençlerimizi teşvik eden Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile takım antrenörümüze ve en çok da bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Takım ruhuyla ve yüksek bir motivasyonla çıktıkları her müsabakadan başarıyla dönerek göğsümüzü kabartan takımımızın, bundan sonraki organizasyonlarda daha büyük başarılar kazanarak bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA