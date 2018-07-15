AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Aa'nın Fotoğraf Sergisini Gezdi

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri, Kıranköy ve Asri Mezarlığı'nda şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kıranköy Mezarlığı'nda İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Daha sonra Büyük Cami'de protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla mevlit okundu.

Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Erol Olçok Salonu'nda, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi ile 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr Metin Eker'in "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Zaferi" adlı resim sergisi açıldı.

Açılışa, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin de katıldı.

Program akşam Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek.