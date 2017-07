AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Partimizin başarısının arkasındaki en önemli unsurlardan biri teşkilatlarıdır. Teşkilatların sahada görev yapması başarıyı getirmiştir ancak değişim de gereklidir. Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir." dedi.



Karaaslan, partisinin 19 Mayıs ilçe teşkilatınca partililer ve muhtarların katılımıyla bir restoranda düzenlenen programa katıldı.



AK Parti'nin başarısının arkasında parti teşkilatlarının bulunduğunu belirten Karaaslan, bundan sonra da herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



Bugün her zamankinden daha fazla çalışmak ve daha fazla üretmek zorunda olduklarını dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:



"Partimizin başarısının arkasındaki en önemli unsurlardan biri teşkilatlarıdır. Teşkilatların sahada görev yapması başarıyı getirmiştir ancak değişim de gereklidir. Çünkü değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim dönüşüm her süreçte mutlaka fayda getirir. Tecrübeyle, tecrübeli isimlerle başarı gelir. Çeşitliliğin olduğu yerde başarı gelir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu, hepimiz için gereklidir."



"Bayrağı teslim alan da teslim eden de koşmaya devam ediyor"



AK Parti'de bayrak yarışının farklı gerçekleştiğine dikkati çeken Karaaslan, "Bayrak yarışında bir sporcu koşar, bayrağı başka sporcuya teslim eder, kendisi durur ve o sporcu koşuyu sürdürür. Bizdeki bayrak yarışında ise bayrağı teslim alan kişi koşarken bayrağı teslim eden de koşmaya devam ediyor. Dolayısıyla hepimiz bu görevlere belirli süre için geliyoruz. Belirli süre görev yapıyoruz ve devredeceğiz." ifadelerini kullandı.



Karaaslan, Türkiye'nin gelecekteki yol haritasının önem taşıdığına işaret ederek, AK Parti'nin başarısının Türkiye'nin, Türkiye'nin başarısının da AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı.



Parti olarak geleceğe yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geleceğe yönelik dik duruşumuzu devam ettirmek durumundayız. Bunun çok önemli yapı taşlarından biridir AK Parti. AK Parti'nin varlığı, mevcudiyeti ve başarısı aynı zamanda Türkiye'nin başarısıdır. Partimiz için en çok faydayı kim sağlayacaksa o olmalıdır. Bugüne kadar bizim hiçbir kongremizde kavga olmadı, sandalyeler havada uçuşmadı. Biz birbirimizi seven, birbirimize güvenen bir ekibin parçasıyız. Aynı liderin yol arkadaşlarıyız."



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Karaaslan, şunları kaydetti:



"15 Temmuz'u hiç unutmadık, unutmayacağız. Seneyi devriyesi yaklaşmakta ve daha dün gibi yaşadığımız acılar yüreğimizde çok taze. Öncelikle şehitlerimize rahmet dilemek istiyorum. 15 Temmuz gecesini unutturmamak adına çok önemli çalışma yürütüyoruz. 50 yıl sonra nasıl bir anma programı yapılacağı, bu ilk yıla bağlı. O hain teröristler dışında o gece ne yaptıysak aynısını yapacağız. Meydanlarda ay-yıldızlı bayrağımızın altında sabaha kadar nöbet tutacağız."



Karaaslan, daha sonra ilçede esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bir pide salonunda çalışanlarla sohbet den Karaaslan, tezgahın başında pide yaparak fırına sürdü.