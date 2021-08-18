AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan bir atmosferin olduğunu belirterek, "Yalan, dolan ve iftiralarla mücadelemiz devam ederken bir yandan da ülkemiz için geleceğe dair çok güçlü hedefleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmek gibi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan bir atmosferin olduğunu belirterek, "Yalan, dolan ve iftiralarla mücadelemiz devam ederken bir yandan da ülkemiz için geleceğe dair çok güçlü hedefleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmek gibi bir mesuliyetimiz var. Dolayısıyla biz yola devam ediyoruz." dedi.

Karaaslan, bir dizi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda her zaman yeni, genç ve vizyoner bir şekilde yürümeye devam ettiğini söyledi.

Bulunulan coğrafya itibarıyla bazı yaşanan zorluklarının olduğunu dile getiren Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bir de bu zorlukları kullanmaya çalışan taraflar, gruplar ve siyasi partilerce, Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan bir atmosfer var. Dolayısıyla biz cephenin her iki tarafıyla da mücadele ediyoruz. Yalan ve iftiralarla mücadelemiz devam ederken, bir yandan da ülkemiz için geleceğe dair çok güçlü hedefleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmek gibi bir mesuliyetimiz var. Dolayısıyla biz yola devam ediyoruz. Hiç durmadan, duraksamadan, daha da güçlenerek ve dirayetli şekilde ne istediğimizi bilerek Türkiye için kurduğumuz hayalin ortasında buluşarak devam ediyoruz."

AK Parti teşkilatlarının, kendilerinin en büyük destekçileri olduğunu aktaran Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında teşkilatların kendilerine sahada her zaman güç kattığını vurguladı.

Karaaslan, il başkanlığındaki programının ardından Bedesten ve Demirciler Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Taş Medrese'de Afyonkarahisar'daki kültür ve sanat insanlarıyla "Medeniyet Sohbetleri" programına katılan Karaaslan, ardından Akmescit Mahallesi ve Ulu Cami etrafında yapımı devam eden "sokak sağlıklaştırma" projesini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Son ziyaretini Afyonkarahisar Belediyesine yapan Karaaslan, kentte çok verimli programlar yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafı) Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafı) Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hamid Karzai Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Hande Yener Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Mert Günok Lionel Messi Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 23:18:11. #1.14#

title