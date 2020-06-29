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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsunspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsunspor Kulübünün kuruluşunun 55. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsunspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı
29.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsunspor Kulübünün kuruluşunun 55. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Karaaslan mesajında, 30 Haziran 1965'te kurulan, sayısız başarılar, şampiyonluklar yaşamış, Türk futbolunda önemli yeri olan Samsunspor'un, aynı zamanda çok sayıda futbolcu ve teknik direktör yetiştirmiş bir okul olduğunu belirtti.

Yüz binlerce taraftarı olan Samsunspor'un, yarım asırdan uzun süredir devam eden mücadelesi boyunca Samsun kentine büyük gururlar yaşattığını ifade eden Karaaslan, şu görüşlerini aktardı:

"Samsunspor'umuz, 55 yıllık geçmişinde sayısız mutluluğun yanında tarif edilemez acılar da yaşamıştır. Türk futbol tarihinin en acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989'daki elim kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı kulübümüzün kuruluş yıl dönümünde saygıyla anıyorum.

Geçmişten bugüne Samsunspor'un başarısı için ter döken tüm sporculara, teknik heyete, yöneticilere ve takımımızı bir an olsun yalnız bırakmayan Samsunspor taraftarlarına bu vesileyle gönülden teşekkür ediyorum."

Karaaslan, mücadele verdiği TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibinin 10 puan önde lider durumda bulunan Samsunspor'un, kuruluşunun 55'inci yılında şampiyonluğa koştuğunu belirterek, takımın yeniden hak ettiği yere geleceğine inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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