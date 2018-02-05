AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Mehmetçik ile Yemek Yedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında vermiş olduğumuz mücadele sadece ülkemiz ve bölge barışı için değil, aynı zamanda dünya barışı için de çok önemli bir adım olduğunu bilmenizi isterim." dedi.

Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, vatani görevini yapan Mehmetçikle bir araya geldi. İl Jandarma Komutanı Ünsal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın da yer aldığı programda Mehmetçikle karavanadan yemek yiyen Karaaslan, askerlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bugün sınır ötesinde teröre ve terörü destekleyen unsurlara karşı milletçe büyük bir mücadele verildiğini belirten Karaaslan, "Milletçe çok önemli bir mücadele veriyoruz. O mücadelenin en önemli unsurları sizlersiniz. Son günlerde Afrin'de şehitlerimiz başta olmak üzere şehadet şerbetini içen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah şehit haberi almadığımız günler çok yakındır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında vermiş olduğumuz mücadele sadece ülkemiz ve bölge barışı için değil, aynı zamanda dünya barışı için de çok önemli bir adım olduğunu bilmenizi isterim. Bugün biz sınırlarımızın ötesindeki terör örgütlerine ve onları desteleyen tüm unsurlara karşı milletçe çok güçlü bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu

Karaaslan, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Mehmetçik ile görüştürdü.

Soylu, telefonda yaptığı konuşmasında vatani görevini yapan askerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirilememesi durumundan gelecek nesillere çok ağır bir yük bırakılacağına işaret etti.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Kendi tarihimizin önemli günlerinden geçiyoruz. Biz dün Başbakanımızla birlikte Hatay ve Kilis'te Mehmetçiklerimizi ziyaret ettik. Hem de Zeytin Dalı Harekatı'nın nasıl yürüdüğünü ve önümüzdeki günlerde neler olabileceğini değerlendirdik. Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek taziyelerimizi ilettik. Allah nasip ederse 100-150 yıl sonra bu dönem tarih kitaplarında yer aldığında şöyle yazacaktır; Türkiye sınırlarındaki sadece kendine ait değil, dünyaya ait kötülükleri temizleme noktasında büyük bir irade gösterdi. Bugün dünyanın bütün mazlum milletlerinde zorla göç ettirilmeye çalışanlar inanın her birisi bizimle beraberdir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. 3.5 milyon insan bizim ülkemizde. Yaklaşık 7 yıldır insanlar ülkelerini özlüyor. Onlara sahip çıkan bir milletin misafirperverliği altındalar. Bugün biz dünyaya unuttuğu insanlığı yeniden hatırlatmaya çalışıyoruz. Elbette ki bunun bir bedeli olacaktır. Elbette ki şehitlerimiz olacaktır. Bilmenizi isterim ki biz bu harekatı gerçekleştirmemiş olsaydık gelecek neslimize çok ağır bir yük bırakmış olacaktık. Bugün gelecek neslimize büyük bir miras bırakacağız. Bu aziz millet terör ile arkasında kim olursa olsun mücadele etme gayretindedir. Bir milleti kendi topraklarıyla beraber buluşturuyoruz. İstediğimiz şudur bizden önceki nesillerin çektiğini bizden sonrakiler çekmesin. Güçlü bir millete güçlü bir devlete sahip olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. İnşallah Türkiye, içerisine sokulmak istendiği bu kısır döngüden aydınlık günlere her birimizin iradesiyle ve kararlığıyla çıkacaktır."

Konuşmanın ardından Karaaslan, Kaymak ve beraberindekiler Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.