AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bazen siyaseten farklı görüşlere sahip olsak da milli ve yerli değerler etrafında birleşiyoruz. Hele ki şu zorlu dönemlerde sınırlarımızın ötesinden bayrağımıza, toprağımıza, güzel ülkemize karşı bu kadar tehdit unsuru varken." dedi.

Kastamonu Şerifebacı Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Karaaslan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 5 askerin şehit düşmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Karaaslan, "Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah bu son olur, bir daha şehadet haberi almayız Afrin'den. Şu anda mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılının önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"2023 çok yaklaştı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü için bizim bir Türkiye hayalimiz var. Bazen siyaseten farklı görüşlere sahip olsak da milli ve yerli değerler etrafında birleşiyoruz. Hele ki şu zorlu dönemlerde sınırlarımızın ötesinden bayrağımıza, toprağımıza, güzel ülkemize karşı bu kadar tehdit unsuru varken. Gerek içeride gerekse dışarıda Milli Mücadele'de olduğu gibi bir mücadele veriliyor. Kastamonu, Milli Mücadele'nin çok önemli şehirlerinden biriydi. Kastamonu üzerine düşeni yıllardır yaptı ama ne yazık ki mücadele daha bitmedi. Öyle görünüyor ki bir süre daha bitmeyecek. Yolumuz maalesef güllük gülistanlık olmayacak ama biz buna alışığız. Öldürmeyen güçlendirir diyoruz. Allah'a hamdolsun, bütün bu badirelerin ardından güçlenerek çıkıyoruz."

Karaaslan, Kastamonu'nun önemli bir kültür şehri olduğuna dikkati çekerek, "Ben çevre, şehir ve kültürden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Çevre, şehir kültür deyince ilk akla gelen şehirlerden biri Kastamonu. Medeniyetin bütün izlerini taşıyan, buram buram tarih ve Anadolu kokan bu güzel şehirde olmak bizim için mutluluk verici. Çevre deseniz var, deniz deseniz var, hava deseniz var. Her yanında başka bir döneme ait tarih ve kültür var." diye konuştu.

Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasını çok önemsediğini dile getiren Karaaslan, şehrin kalkınması için kullanılabilirse kentin kaderini değiştirecek çok önemli bir gelişme yaşanabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin kültür ve sanatta önemli yol katettiğini aktaran Karaaslan, şunları söyledi:

"Eskiden Türkiye'nin çok temel ama derinleşmiş soruları vardı. Bugün biz kültürden, sanattan, sosyal belediyecilikten, restorasyondan bahsediyoruz. Sivil mimari örneklerini nasıl hayatın daha çok parçası haline getirebiliriz diye konuşuyoruz. Değerlerimizi turizme feda etmeden hem hepsini muhafaza ederek hem de bu değerleri geleceğe taşımak suretiyle güçlü ve emin adımlarla ileriye giden bir şehrin mensupları oluruz."

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, basına kapalı olarak bir süre daha devam etti.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.