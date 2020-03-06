AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Tekirdağ'da

06.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:36

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Tekirdağ'da katıldığı Siyaset Akademisi programında, "Son 6 ayda Cumhurbaşkanımızın yaptığı telefon diplomasisine baksak zaten sadece Türkiye'nin hangi iddiada olduğunu gösterir bize" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde AK Parti Tekirdağ Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. Siyaset Akademisi programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve çok sayıda davetli katıldı.



"Medyada, yargıda, ekonomide vesayet düzeni vardı"



Ağır kavgalar verdiklerini ifade eden Kandemir, "Ağır bir vesayetle gelmiştik. Medyada, yargıda, ekonomide vesayet düzeni vardı. Ülkenin kendi bürokratik sistemi içerisinde, seçilmişlerin üzerinde vesayet sistemi vardı. Üst kurullar kurulmuştu Türkiye o üst kurullarla yönetiliyordu. Bunlarla mücadele ede ede, bedel ödeye ödeye, ben istikametimi milletten alacağım diyen, boyun bükmeyen bir liderin arkasında AK Parti Türkiye'yi dönüştürdü" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanının son 6 aylık telefon görüşmelerine işaret etti



Kandemir tarihin bazen gelip insanların omuzlarına ağırlık bir sorumluluk bıraktığını ve bunun kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Bugün bizim omuzumuzdaki ağırlık ve sorumluluk tarihin o en karanlık, insanların göğsünün daraldığı, düzenin kalmadığı böyle bir dönemde dünyanın umudunun merkezi bizim siyasi hareketimiz oldu. AK Parti siyasi hareketi sadece içeriye konuşan bir siyasi hareket değil. Nereden anlıyoruz bunu. Bu son 6 ayda Cumhurbaşkanımızın yaptığı telefon diplomasisine baksak zaten sadece Türkiye'nin hangi iddiada olduğunu gösterir bize" diye konuştu.



"2023'e daha güçlü kadrolarla girmemiz lazım"



Kandemir açıklamasının devamında, "Türkiye, Amerika kıtasından, Avusturalya kıtasına, Avrupa'dan Orta Doğu'ya nereye dönersek dönelim muhakkak varsa bir yerde kanayan bir yara bununla dertlenmiş, mücadelesini vermiş, bununla ilgili inisiyatif almış bir ülkedir. Bu sebeple bizin ağır bir sorumluluğumuz var. Geldiğimiz süreci sadece İdlib'den okursak eksik bir okuma yapmış oluruz. Türkiye güvenliği ile ilgili bir hat kurarken sadece kendi iç güvenliği ile alakalı bir hat kurmuyor esasında. Bir ilkenin bir idealin bir iddianın hattını kuruyor. Bizim hep birlikte dünyanın nereden nereye geldiği beraber istişare edip değerlendirip önümüzdeki süreçte bu entelektüel birikimle oluşturulan kadrolarla 2020, 2023'e daha güçlü kadrolarla girmemiz lazım" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA