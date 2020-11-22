AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sinop İl Kongresi'nde konuştu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sinop İl Kongresi'nde konuştu

22.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:20

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Tarih bir hakikat savaşı. Hakikatin yanında duranlar ve karşısında yer alanlar var. Bizler tarihin bu en keskin dönemecinde AK Parti teşkilatları olarak bir hakikat mücadelesi veriyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Tarih bir hakikat savaşı. Hakikatin yanında duranlar ve karşısında yer alanlar var. Bizler tarihin bu en keskin dönemecinde AK Parti teşkilatları olarak bir hakikat mücadelesi veriyoruz." dedi. Kandemir, Merkez Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, AK Parti Sinop 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin öyküsünün bir kahramanlık öyküsü olduğunu ifade etti. Bu yolda gayret gösteren herkese şükranlarını sunduğunu dile getiren Kandemir, şunları dile getirdi: "Tarih bir hakikat savaşı. Hakikatin yanında duranlar ve karşısında yer alanlar var. Bizler tarihin bu en keskin dönemecinde AK Parti teşkilatları olarak bir hakikat mücadelesi veriyoruz. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Zor bir dönemeçten geçeceğiz, biliyoruz. Karşımızda gözü, gönlü burada olmayan, 'Başka mihraklarla yol alabilir miyiz acaba' diye düşünen bir muhalefet anlayışı var. Katil ile maktulün adeta birbirine karıştığı bir dönemde hakkın, hakikatin yanında duran bizler, gayret gösterecek, mücadele edeceğiz." Kandemir, Sinop'ta ortaya konulan birlik ve beraberlikten çok memnun olduklarını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından yapılan seçimde AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun güven tazeledi. ???????

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sinop İl Kongresi'nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sinop İl Kongresi'nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sinop İl Kongresi'nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Sinop İl Kongresi'nde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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