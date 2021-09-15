AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Niğde Belediyesini ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Niğde Belediyesini ziyaret etti

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Niğde Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e ziyarette bulundu.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kandemir, ziyaretin ardından teşkilat yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla toplantı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandemir, Niğde'de üç kademe yönetim kurulu üyeleriyle teşkilat çalışmalarını ve gündemi değerlendirdikleri verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Niğde programımızı Belediye Başkanımız Emrah Özdemir'i ziyaret ederek ve İl Başkanlığımızda yönetim kurulu üyelerimizle bir araya gelerek tamamladık. İl Başkanımız Ömer Kılıç nezdinde tüm Niğde teşkilatımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Özdemir de Kandemir ile yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeleri görüştüklerini belirterek, "Rabbim çalışmalarımızda bizlere güç kuvvet versin. Teşkilat başkanımız ve ekibinin ilimize yaptığı ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etti. Başkanımızın belediyemizi ziyaret etmesi, noksanlıkları ve yapılacak olanları yerinde incelemesi oldukça önemli. Ziyaret, hepimize moral oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Niğde Belediyesini ziyaret etti - Haberler
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