AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Gece gündüz çalışacağız"

11.01.2020 19:31 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:36

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.



Kastamonu'nun Tosya ilçesinde teşkilat buluşmasına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren sürekli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve karşılarına çıkarılan her sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bertaraf ettiklerini söyledi. Kandemir, "Önümüzdeki süreçte çok gayret etmemiz lazım. Yeni bir ilçe başkanımız var. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Şimdi size hep birlikte destek olacağız. Cumhurbaşkanımıza destek olacağız, gayret göstereceğiz. Bakın gece gündüz mücadele ediyor Cumhurbaşkanımız. Bizde arkadaşlarımızla destek veriyoruz gayret ediyoruz, dur durak yok. Ben utanıyorum gençliğimden. Bakıyoruz akşamın bir vakti çalışıyoruz arkadaşlarla. Akşamın bir vakti gece bir, bir buçuk. Cumhurbaşkanımızı eve yolluyoruz, biz perişanız. Geçen gün tam böyle bir şey yaşadım. Gecenin son çalışmasındayız. İş bitiyor, sabah erken toplantıya yetişmen lazım erkenden program var. Sabah güç bela toplantıya yetiştik. Arkadaşlarla genel merkezde çalışıyoruz. Televizyonu da açtım bir şey var mı diye? Baktım Cumhurbaşkanımız konuşma yapıyor. Ben genç kuşak bir kardeşinizim, orta yaş bir kardeşinizim kendimden utandım. Bizim ömrünü vakfetmiş bir liderin arkasında siyaset yapmak büyük şeref. Yani milletiyle kaygılanan, milletiyle yatan, milletiyle kalkan, bütün mücadelesini hayatını buna adayan bir liderin arkasında siyaset yapmak büyük şeref. Onun teşkilatları olarak biz, böyle gece gündüz çalışmamız lazım. Başka kimsemiz yok inanın. Başka kimseyi aramayın. Anlatacak sadece biz varız" dedi.



Kadınlara teşekkür eden Kandemir, "Ben şimdi burada hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Bizim Allah razı olsun çokça kahramanımız var. Ama kadınlarımız bir başka. Salonun yarısı hanımefendilerden müteşekkil, sizleri yürekten tebrik ediyorum. Fakat şöyle sağlam bir çalışma yapmanız lazım. 2020 yılı 2021 yılı AK Parti'nin sahada çok çalıştığı yıllar olacak. Kongreler yeni arkadaşları yönetime katılmasıdır. Yeni arkadaşları kongrelerde işin içerisine katacağız yürüyeceğiz. Fakat sizden şöyle bir şey istiyorum. Sokakları arşınlamaya devam edeceğiz, gayret göstermeye devam edeceğiz. Var mı sıkıntılarımız her şey dört dörtlük değil. Bakın göreceksiniz 2020 2019'dan daha güzel olacak. 2021 çok daha güzel olacak. Gençlerimize iş bulduğumuz, aşımızı büyüttüğümüz, dertlerimizi daha kolay çözdüğümüz müthiş bir yıl bizi bekliyor" diye konuştu.



Teşkilat buluşması programı katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA