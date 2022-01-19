AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Büyükkılıç'ı ziyaret etti
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

KAYSERİ (AA) - AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kandemir, ziyarette, Büyükşehir Belediyesi başkanlık giriş salonundaki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan 51 farklı el sanatı ile 78 eserden oluşan "Kayseri'm Sanat Sergisi"ni gezdi.

Büyükkılıç, 2,5 aylık sürede icra edilen sanat eserleri hakkında Kandemir'e bilgi verdi.

Sergi gezisinin ardından Büyükkılıç, Kandemir ve beraberindeki heyete, Kayseri'ye kazandırılan proje ve hizmetlerle yapımı devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Memduh Büyükkılıç, Erkan Kandemir, AK Parti, Kayseri, Politika, Güncel, Haber

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