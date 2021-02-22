AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den İstanbul İl Başkanlığı Kongresi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Osman Nuri Kabaktepe'nin, İstanbul İl Başkanı adayı olarak belirlendiğini açıkladı.

Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe Bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun."

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Fatsa'da 1 Aralık 1970'te doğan Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine devam etti.

Kabaktepe, lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede felsefe alanında yüksek lisans derecesini aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Kabaktepe, Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin yanı sıra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.

Kabaktepe, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Saadet Partisi Fatsa Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.

Kabaktepe, geçmiş yıllarda Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'nı da üstlendi. İlim Yayma Cemiyeti'nde denetim kurulu üyeliği, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan Kabaktepe, bir dönem Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine 2016'da seçilen ve halen Vakıf'ta Başkanvekili olarak görevini sürdüren Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay