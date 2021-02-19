AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 24 Şubat itibarıyla 81 ildeki kongrelerini bitirerek, 24 Mart'taki AK Parti Büyük Kongresi ile 7. Olağan Kongre sürecini tamamlayacaklarını bildirdi.

Kandemir, Twitter hesabından, devam eden kongre sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Erkan Kandemir, şunları kaydetti:

"22 Şubat İzmir, Nevşehir ve Hakkari, 24 Şubat günü ise Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay ve İstanbul il kongrelerimizi yaparak 81 ilimizde kongrelerimizi bitirecek ve ardından 24 Mart'taki Büyük Kongremiz ile 7. Olağan Kongre sürecimizi tamamlamış olacağız. İnşallah, yenilenmiş dinamik kadrolarımızla 2023 hedeflerimize yürürken, milletimize hizmet yolunda yepyeni bir döneme kapı aralayacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışarak ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz