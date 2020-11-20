AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gelecek haftadan itibaren kongre sürecine ara vereceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gelecek haftadan itibaren kongre sürecine ara vereceklerini bildirdi.

Kandemir, Twitter hesabından devam eden kongre sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Erkan Kandemir, "Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, tüm tedbirler azami özenle alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan