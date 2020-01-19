AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den İskenderun Belediyesine ziyaret

19.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir çeşitli programlar için geldiği Hatay'da İskenderun Belediyesini ziyaret etti.

Kandemir, makamında bir araya geldiği İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'ya görevinde başarılar diledi.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışının hizmet anlayışı olduğunu ifade eden Kandemir, "Görevin bize verildiği belediyelerde geceli gündüzlü çalışmak, bunun bir emanet olduğunun farkında olarak hizmet etmek hem insanın üzerine ağır bir sorumluluk hem de o kadar şerefli bir iştir." dedi.

Başkan Tosyalı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA