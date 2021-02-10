AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Tunceli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Tunceli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

10.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Tunceli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Güçlü yalanların haklı gerçeğe galebe çalacağını düşünen, bunun için bir yalan propagandasını hayata geçiren, yeryüzünde insanlığın bütün değerlerini reddeden siyasetin yaygınlaştığı bir dönemde hakkın, hukukun mücadelesini veriyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Güçlü yalanların haklı gerçeğe galebe çalacağını düşünen, bunun için bir yalan propagandasını hayata geçiren, yeryüzünde insanlığın bütün değerlerini reddeden siyasetin yaygınlaştığı bir dönemde hakkın, hukukun mücadelesini veriyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi binasında gerçekleştirilen AK Parti Tunceli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Kandemir, Tunceli'de siyaset yapmanın ve mücadele etmenin kolay olmadığını bildiğini söyledi.

Kandemir, sandıklarda, köylerde, mahallelerde, ilçelerde ve illerde gayret gösteren bütün teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

AK Parti'nin hizmet hareketi olduğunu belirten Kandemir, "Birbirini seven, birbirinin hukukuna saygı duyan siyasi bir partiyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizim en büyük gücümüz. Gönlümüzdeki millet sevdasını, heyecanını yaptığımız işlere yansıtırız ama önce kendi aramızda muhafaza eder, oradan çoğaltır, oradan milletimize aktarırız. Gönlü geniş, heyecanı olan, yüreği sevda dolu bu millete aşık bir teşkilatın mensuplarıyız." diye konuştu.

Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi mesele olursa olsun eğilmeden, bükülmeden milletinin hissiyatıyla hareket eden bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz. Bir kahramanın arkasında siyaset yapıyoruz. Güçlü yalanların haklı gerçeğe galebe çalacağını düşünen, bunun için bir yalan propagandasını hayata geçiren, yeryüzünde insanlığın bütün değerlerini reddeden siyasetin yaygınlaştığı bir dönemde hakkın, hukukun mücadelesini veriyoruz. Bizim duruşumuz, istikametimiz sadece bu ülkede yaşayanlara değil, yeryüzündeki mazlumlara, insan onurunu insan vicdanını en önemli siyaset şiarı görenlerin tamamının heyecanını yansıtıyor."

Kandemir, AK Parti'nin ilhamını tarihten alan ve bugüne, yarına, geleceğe iddialı şeyler söyleyen bir siyasi hareketin adı olduğunu ifade etti.

Yüreğini ve gayretini ortaya koyan kişilerle yürüdüklerini anımsatan Kandemir, şunları kaydetti:

"Bunu Tunceli'de başardığımıza inanıyorum, gerçekten de yüreğini ortaya koyan, gayret gösteren dava arkadaşlarımız var burada. Hanımefendilere, genç arkadaşlarıma, ana kademede vazife almış tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu olağan kongre sürecimizde bir bereketin, şahlanışın, yeniden dirilişin, bir araya gelişin, kucaklaşmanın ve heyecanın başlangıcını yaşayacağız. Bu kongrenin birliğimize, beraberliğimize vesile olacağına yürekten inanıyorum."

Kongreye, partinin Teşkilat Başkan Yardımcıları Metin Bulut ve Abdullah Ağralı'nın yanı sıra Tunceli İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geçmiş dönem il başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kongrede, partinin Tunceli İl Başkanlığına Sercan Özaydın seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Selami Şahin Bülent Serttaş Nesrin Cavadzade
Spor Metin Oktay Fatih Terim Deniz Türüç Cüneyt Çakır Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Uzay Milli Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Tunceli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 19:15:20. #1.15#
title