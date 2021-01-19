AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Bartın il kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, askerimizin yiğit duruşu olmasaydı PKK darmaduman olamazdı. Sınırımızın hemen yakınında terör devleti kurmak istediler. O kadar iddialıydılar ki ama kahraman Mehmetçik operasyon yaptı. Muhalefet 'Girmeyin, Suriye bataklığında boğulursunuz' derken, Cumhurbaşkanımızın iradesi, askerimizin kahramanlığıyla darmadağın ettik oraları." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Bartın 7. Olağan İl Kongresi, Ömertepesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kandemir, burada yaptığı konuşmada, insanın, siyasetin merkezi olduğunu ancak kendilerinin insana diğer siyasi partilerden farklı baktıklarını söyledi.

Kendileri için insanın, siyasetin bir enstrümanı değil, alemin özü olduğunu vurgulayan Kandemir, "Siyasette ilham aldığımız şey ve değerler, tarihimizdeki şanlı zaferler, kültürümün ürettiği değerler, bir o kadar da kutsallarımızın bize öğrettikleridir. Onun için biz, insana bakarken alemin özü olarak bakarız. Geceli gündüzlü mücadelemizin, gayret gösterişimizin, bu mana arayışındaki mücadelede bitip tükenmeyen enerjimizin kaynağı tam da inandığımız bu değerlerdir." diye konuştu.

"Büyük Türkiye yürüyüşünde el ele, kol kola yürüyelim"

Kandemir, 19 senedir bir mücadele verdiklerini, dert ve gayretlerinin millet ve onun değerleri için olduğunu belirterek, "Bu yeni siyaset anlayışıyla birliğe, beraberliğe çağıran, herkese kucak açan, kim varsa bu memleket adına kaygılanan, endişelenen, 'yarınlarımız daha güzel olsun' diye yüreğini ortaya koyan, 'buyursun gelsin bu saflara' diyoruz... Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, nereden gelmiş olursa olsun, 'gelin büyük Türkiye yürüyüşünde el ele, kol kola yürüyelim' diyoruz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'da yaşananları herkesin gördüğünü ve Türkiye'nin kararlı duruşu olmasaydı 30 yıllık Karabağ meselesinin çözülemeyeceğini dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"Irak cephesinde yaşananları görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, askerimizin yiğit duruşu olmasaydı PKK darmaduman olamazdı. Suriye'de yaşadıklarımızı beraber izledik. Sınırımızın hemen yakında terör devleti kurmak istediler. O kadar iddialıydılar ki ama kahraman Mehmetçik operasyon yaptı. Muhalefet 'Girmeyin, Suriye bataklığında boğulursunuz' derken, Cumhurbaşkanımızın iradesi, askerimizin kahramanlığıyla darmadağın ettik oraları. Doğu Akdeniz'de, Somali'de, Sudan'da yaşananları birlikte görüyoruz. Bir tarih yazıyoruz hep beraber."

Kandemir, 2023 yılında ülkeyi önemli bir seçimin beklediğine dikkati çekerek, teşkilatların kapı kapı dolaşmaları gerektiğini belirtti.

Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Turhan Kalaycı yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı