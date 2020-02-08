AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Açıklaması

08.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin ilhamını tarihten alan bir siyasi hareket olduğunu belirterek "AK Parti kadroları en alttan en üste kadar bir hiyerarşiye yaslanarak değil, aynı ideali paylaşarak çoğalmış, büyümüş sadece Türkiye'de değil dünyada umut olmuş bir siyasi harekettir." dedi.

Kandemir, partisinin Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki 73. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Konya'nın her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu söyledi. Konya ile AK Parti'nin kalp ritminin aynı attığını dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"Konya, aynı duyguyu paylaştığımız, medeniyet değerleri ile siyaset yapan AK Parti hareketinin, özünü iyi kavramış illerimizdendir. Konya teşkilatımız, tam da bunun gereğini yapan teşkilatlarımızdan bir tanesidir. Son dönemlerde yoğunlaşan ve 18 yıldır karşı karşıya kaldığımız saldırılar, esasında sadece Recep Tayyip Erdoğan'a değil onun temsil ettiği inanca, itikata ve milletin aziz ruhunadır. Birileri, 18 senedir önce içerideki vesayet odaklarıyla şimdi de hemen dışımızda oluşturulan bir kuşatmayla bu milletin teslim olmasını istediler. Hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnanıyoruz ki bundan sonra da başaramayacaklar."

AK Parti'nin ilhamını tarihten alan bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Kandemir, "AK Parti kadroları en alttan en üste kadar bir hiyerarşiye yaslanarak değil, aynı ideali paylaşarak çoğalmış, büyümüş sadece Türkiye'de değil dünyada umut olmuş bir siyasi harekettir." diye konuştu.

"Konya Metrosu projesine hazırlık yapıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yerel seçimlerden sonra ilk Danışma Meclisi toplantısını yaptıklarını belirtti. Konya'nın her zaman AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden olduğunu aktaran Altay, şunları söyledi:

"Yeni Büyükşehir Yasası ile dünyanın en büyük belediye teşkilatı olarak şehrimize hizmet ediyoruz. 42 bin metrekarelik alanda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz, 2 milyon 232 bin vatandaşımıza hizmet üretmek için çalışıyor, çaba sarf ediyoruz. 'Benim Şehrim' projesi kapsamında seçim döneminde vadettiğimiz projeler ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bir taraftan şehir tarihinin en büyük yatırımı olan Konya Metrosu projesine hazırlık yapıyoruz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise teşkilatlarının ilk günden bu yana kutlu yürüyüşe aynı heyecan ve aşkla devam ettiğini ve partisinde görevler üstlenen kardeşleriyle yeni bir döneme doğru yürüdüklerini aktardı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya telefonla katılarak teşkilat mensuplarına hitap etti.

Toplantıya, Kandemir, Altay ve Angı'nın yanı sıra teşkilat başkan yardımcıları Halis Dalkılıç ile Murat Baybatur, AK Parti Konya milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA