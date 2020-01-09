AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Gaziantep'te

09.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:04

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kandemir, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında Şahin'den bilgi aldı.

Kandemir, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde hayata geçirilen Gaziantep modelinin hem ülkeye hem de şehre yeni bir vizyon kazandırdığını belirtti.

Gaziantep ile gurur duyulduğunu ve Türkiye'de örnek gösterilen bir şehir olduğunu ifade eden Kandemir, "Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız Ankara'da, başkanımız burada olağanüstü bir başarı sergilediler. Gaziantep'teki birlik beraberlik ruhunun, bu şehrin kültüründe de gördük. 'Gaziantep modeli' sadece Türkiye'nin değil dünyanın da bir kentin şehirleşme öyküsünü ve kültürünü merkeze koyarak bir model ve marka haline getirmesinin hikayesidir." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2020'nin Gaziantep'te yapılacağını anımsatan Kandemir, şunları kaydetti:

"Türkiye, malum olduğu üzere pek çok alanda yerli ve milli teknolojiyi harekete geçirdi. Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi ve parlamentoda bulunan milletvekili arkadaşlarımızın gayretleriyle, milli ve yerli bir seferberlik başlattık. Savunma sanayisinde ciddi başarılar kazandık. Sadece savunma sanayisinde değil, hemen hemen ülkenin çok temel konularında gerçekten de teknolojiyi kullanabilen ve üreten bir hale geldik. Bu manada TEKNOFEST, genç arkadaşların ilham aldığı, başardığı ve daha çok şey başardığını hissedebileceği bir festival. Esasen, bir heyecanın umudun tazelenmesini ifade eden TEKNOFEST'in Gaziantep'te olması tesadüf değil. Bu şehir, örnek şehirlerden bir tanesi. İnsanının dokusuyla da örnek teşkil ediyor. İnanıyorum ki teknolojideki bu sıçrama, şehre ayrı bir heyecan katacağına inanıyorum."

Kaynak: AA