AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan'dan Şehit Ailesine Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 2016 yılında Mardin'de şehit düşen Sinan Yaylı'nın Bursa'daki ailesini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, 16 Nisan 2016 tarihinde Mardin'de şehit düşen 24 yaşındaki Sinan Yaylı'nın babası Ahmet ve annesi Hacer Yaylı'yı ziyaret etti. Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 silah arkadaşıyla beraber şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yaylı'nın Bursa'daki baba ocağına gelen Kan, "Eminiz burada sizi yalnız bırakmıyorlar. Ancak bizde Bursa'ya gelmişken ziyaret etmek istedik. Sizler iyi olduktan sonra bizler daha iyi oluyoruz. Allah sizlere uzun ömürler versin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. O sizlerin yüreğindeki yangını azaltmak mümkün değil. Ama şehadet makamıyla mükafatlandırılmış olması sizler için bir teselli oluyordur. Allah sizlere güç kuvvet versin" dedi.

Yapılan duaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Duygulanan anne gözyaşlarına hakim olamadı. - BURSA