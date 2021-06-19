AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırşehir'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Hem iktidarımız hem devletimiz kaos yaratma, birlik ve beraberlik ortamını bozmaya yönelik, huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Hem iktidarımız hem devletimiz kaos yaratma, birlik ve beraberlik ortamını bozmaya yönelik, huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyecek." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada, 5 ay önce kongre için Kırşehir'e geldiğini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin daha da azaldığı, geleceğe bu anlamda daha umutla bakılan günlerde kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yeni normalleşme döneminde ilk toplantılarını İstanbul'da yaptıklarını, sonrasında da Kırşehir'e geldiklerini belirten Sarıeroğlu, burada sosyal politikalar konusunda bugüne kadar gelinen aşamayı, gelecek döneme ilişkin görüş ve önerileri ortak akıl ve istişare ile dinleyeceklerini ifade etti. Tüm dünyanın Kovid-19 sürecini yaşadığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Allah'a hamdolsun dünyada hepimizin içini cızlatan görmek istemediğimiz o görüntülerin ülkemizde yaşanmamış olmasından dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Birileri bir kenarda el ovuşturdu, hastanelerde kuyruklar olsun diye beklediler. Ekonomi ile ilgili çok daha farklı süreçlerin yaşanmasının maalesef ki hayalini kurdular. Ama o gönüllerinden geçen şey çok şükür ki olmadı. Çünkü 20 yıldır bu ülkede AK Parti var. Çünkü tüm kadrolarıyla tüm Türkiye'yi başta sağlık hizmetleriyle donatan bir AK Parti iktidarı vardı. Yaptığımız yatırımlar, hastaneler, kurduğumuz üniversitelerimizde yetiştirdiğimiz sağlık çalışanları, nitelikli kadrolarımız, sosyal güvenlik sistemimizin geldiği aşama sayesinde çok şükür ki bu süreci diğer ülkelerden çok farklı yaşadık."

"Fitneye, fesada, bizi birbirimize düşürme gayretlerine asla izi vermeyeceğiz"

AK Parti teşkilatlarının 2023 hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağını anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Fitneye, fesada, bizi birbirimize düşürme gayretlerine asla izi vermeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de huzurumuzu bozmaya yönelik, kaos yaratmaya yönelik son günlerde bazı girişimlerle karşı karşıyayız. Biz AK Parti olarak duruşumuzu bozmayacağız. Türkiye'nin mayasıyız. Birlik beraberlik harcıyız. Hem iktidarımız hem devletimiz kaos yaratma, birlik ve beraberlik ortamını bozmaya yönelik, huzurumuzu bozmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyecek. İzmir'de yaşanan bir olay oldu. Dün de bizim Hani teşkilatımıza yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Sağduyu ve aklıselim ile hareket edeceğiz. Ülkemize yönelik plan içinde olanların planlarını bozacağız, farklı heves içinde olanların da heveslerini kursaklarına koyacağız inşallah. Bize düzen birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatımıza kolaylıklar diliyorum."

İl Başkanı Seher Ünsal'ın çalışmaları ile ilgili brifing sunduğu toplantıya AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve partililer katıldı.

Sarıeroğlu, daha sonra öğretmenevinde basına kapalı düzenlenen Genişletilmiş İl Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız