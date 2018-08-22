AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: "Güçlü Bir Aileyiz, Birlik ve Beraberlik İçinde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: "Güçlü bir aileyiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda, birbirimize kenetlendiğimiz zaman nelerin üstesinden gelebildiğimizi gördük"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Güçlü bir aileyiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda, birbirimize kenetlendiğimiz zaman nelerin üstesinden gelebildiğimizi gördük" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle AK Parti Genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara milletvekilleri, ilçe ve ilçe yönetimleri ve belediye başkanları katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Jülide Sarıeroğlu, "Güçlü bir aileyiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda, bir birimize kenetlendiğimiz zaman nelerin üstesinden gelebildiğimizi gördük. 15 Temmuz'un ekonomik versiyonu ile Türkiye şuanda diz çöktürülmeye çalışılıyor. Bakıyorsunuz reel sektör açısından, ekonomi açısından en ufak bir sorunumuz yok, istihdamımız ve büyümemiz artıyor, turizmde tarihimizin en yüksek oranlarına ulaşıyoruz. Ekonomi ile ilgili sıkıntı yaşayacak en ufak bir emare yok. Ama finans piyasalarımıza yönelik tüm dünyanın gözü önünde girişimlerle Türkiye'nin önüne set çekilmeye çalışılıyor. Milletimiz buna da el attı. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bankalarda dövizlerini bozdurmak suretiyle vatana millete nasıl sahip çıkılırmış tüm dünyaya gösterdiler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından partililer bir araya gelerek bayramlaştı.