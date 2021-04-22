AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İleri, yayımladığı kutlama mesajında, Milli Mücadele ruhu ile kurulan, bağımsızlığın sembolü, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Büyük bir seferberlik, kararlılık ile Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden TBMM'nin milletin kahramanlığı ve cesareti ile düşman kuvvetlerini, tüm imkansızlıklara rağmen bozguna uğrattığını anımsatan İleri, şunları kaydetti:

"Tam bağımsız, özgür bir Türkiye'nin varlığını tüm dünyaya ilan ve ispat eden milletimizin sarsılmaz iradesi, yeni bir devletin kuruluşunun da kilometre taşlarını itinayla döşemiştir. Gazi Meclisimizin kuruluş tarihi olan 23 Nisan, tüm çocuklara armağan edilen dünyada ilk ve tek bayram olma özelliğini de taşımaktadır. 23 Nisan, yarınlarımız olan evlatlarımızın kendilerine ve milletine olan güveninin adı, geleceklerine dair umutlarının da sembolüdür. İşte bu güven ve umut ile bilimi ve teknolojiyi özümseyerek geleceğe hazırlanan evlatlarımızın, TBMM'nin ilk kuruluşundaki gibi milli bir heyecanla ülkemize, milletimize özveriyle hizmet edeceklerine inancım tamdır.

Bu vesileyle, bu güzel ve özel günün çocuklarımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ahirete irtihal etmiş tüm milletvekillerimizi ve şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı bir kez daha içtenlikle kutluyor, tüm çocuklarımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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