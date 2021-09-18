AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de esnafı ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de esnafı ziyaret etti

AA / Fikret Delal - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de esnafı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Çamlıhemşin ilçe merkezindeki restoranda AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve parti yöneticileri ile bir araya gelen Yazıcı, yatırımlar hakkında bilgi aldı. Yazıcı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından esnafı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

İlçede karşılaştığı İngiliz turistlerle de bir süre sohbet eden Yazıcı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yazıcı, daha sonra Fındıklı ilçesinde parti yönetimi ile bir araya geldi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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