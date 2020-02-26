AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

26.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:36

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep'te Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

İlk olarak Valiliğe geçen Yazıcı, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Gül'den kent hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, daha sonra da Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Burada konuşan Yazıcı, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep'in önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentin, Türkiye'ye örnek projeler yaptığını belirten Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çok çalışkan olduğunu söyledi.

Gaziantep'in ticaret ve sanayisiyle de örnek durumda bulunduğunu ifade eden Yazıcı, kamu görevlileri de dahil şehre gelen herkesin üretime katkı sağladığını vurguladı.

Yazıcı ayrıca, Gaziantep'in çok sayıda Suriyeli'yi misafir eden önemli bir kent olduğunu sözlerine ekledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Yazıcı'nın tecrübesine dikkati çekerek, birlikte yaptıkları çalışmalara değindi.

Kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığını vurgulayan Şahin, Gaziantep olarak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlamak için çok çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA