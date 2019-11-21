AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklaması

21.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:48

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin AK Parti iktidarlarıyla geliştiğini belirterek, "O günkü siyasetçilerin ifade ettiği gibi 70 cente muhtaç ülke yönetimini aldık ve Türkiye'yi bugünlere getirdik." dedi.

Çeşitli programlar için Erzurum'a gelen Yazıcı, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin Türk tarihi ve Türk siyasetinde çok özgün yeri olduğunu söyledi.

AK Parti'nin muhafazakar ve demokrat kimliği olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Muhafazakar değerlerimiz var, bunları önemsiyoruz. Ortak tarihimiz, kültürel mirasımız, inanç değerlerimiz var ama asla statükocu değiliz. Yola çıktığımızda hep milleti esas aldık, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi AK Parti'yi millet kurdu, tabelasını biz astık. İcraatımızın, duruşumuzun temelinde insan var. AK Parti'nin temelinde millet vardır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, hedef kitlelerinin 82 milyon vatandaş olduğunu vurgulayarak, "O günkü siyasetçilerin ifade ettiği gibi 70 cente muhtaç ülke yönetimini aldık ve Türkiye'yi bugünlere getirdik. Ne yaptınız sorusuna toptan cevap vermek gerekirse, 70 cente muhtaç bir ülkeyle bugünkü Türkiye arasındaki farkı, kazanımları AK Parti kadroları milletten aldığı destekle, güçle sağladı. Siyasetimiz kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Hedef kitlemiz Erzurum'da Erzurumluların tamamı Türkiye de ise 82 milyon vatandaşımızdır." diye konuştu.

AK Parti olarak milletin iradesini devre dışı bırakacak vesayetçi yapılarla çok kararlı şekilde mücadele ettiklerinin altını çizen Yazıcı, milletin verdiği destekle güçlerini pekiştirdiklerini dile getirdi.

Hayati Yazıcı, ülkenin geçmişte farklı darbelere maruz kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kalmasına rağmen tarihinin en önemli operasyonunu gerçekleştirdik. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra o darbeye iştiraki, iltisakı dolayısıyla general rütbesi düzeyinde 160 dolayında askeri ordudan ihraç edilmiş orduyla tarihin en anlamlı operasyonu olan Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik. 2018 yılının ocak ayında Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nı ve geçtiğimiz aylarda Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Bunlar Türkiye'nin bağımsızlığı ve güvenliği açısından hayati derecede önemli. Türkiye bu operasyonlarla yanı başında oluşturulmak istenen yapılara ve oluşumlara set çekmiştir."

AK Parti iktidara geldiğinde ülkenin insansız hava araçlarının olmadığını ve Türkiye'nin savunma alanında yaklaşık yüzde 70 dolayında dışa bağımlı olduğunu ifade eden Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde dışa bağımlığın yüzde 30 düzeyine indirildiğini belirtti.

Yazıcı, AK Parti'nin en büyük gücünün teşkilatlar olduğuna işaret ederek, "Türkiye AK Parti ile büyüdü, güç kazandı. AK Parti de büyüyen Türkiye ile güçlendi. Biz millete hizmet ve sorunlarına çözüm bulup onların hukukunu korumak üzere milletimizin yanında bir araya gelmiş AK Parti ailesiyiz. Siyasi ailemizin ismi AK Parti'dir." dedi.

Hayati Yazıcı, bir gazetecinin CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"İnsan dilini iyi kullanması lazım, dil enstrümandır, Allah'ın insanlara bahşettiği ses telleri güzel enstrümandır. Beyninle hükmedersin, beyninde küfür varsa buradan küfür çıkar. Dolayısıyla Özkoç, orada haddini aşarak başka şeylerle çağrışım yapacak anlama gelen had aşıcı nezaket kuralları dışında sözler söylemiştir, bunları kınıyoruz."

Kaynak: AA