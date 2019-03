AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Siyaset değerler üzerine değil, projeler üzerine olması lazım"

"Oy verme hakkımızı kullanırken armudun sapı, üzümün çöpü deme lüksümüz yok"

KASTAMONU - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, siyasetin değerler üzerine değil projeler üzerine olması gerektiğini belirterek, "Oy verme hakkımızı kullanırken armudun sapı, üzümün çöpü deme lüksümüz yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Kastamonu'nun tarihi kimliğine değinen Yazıcı, "Belediye Başkanımız Tahsin Babaş'ın sunumunu büyük ilgiyle izledim. Kendisini tebrik ediyorum. Kastamonu'nun tarihi kimliği var, kültürel miras zenginliği bulunuyor ama yeni dönemde de yapılan yapılar var. 201 yılında belediye başkanımızı Kastamonulular büyük bir ferasetle, öngörüyle projelerine ve konularına hakim ve aşık başkanı desteklemiş ve belediye başkanı yapmıştır. Başkanımız hazırladığı sunumda hiçbir boşluk bırakmamış. Belediye görev alanı içerisinde yapması gerekenler tasarlanmış, bunlarla ilgili imkanlar gözden geçirilmiş, belediye imkanlarıyla olanları ayrı bir kategoride, merkezi hükümetin desteğiyle yapılacak projeleri de ayrı bir kategoride değerlendirmiş. Bunlara çalışarak ortaya muazzam bir vizyon ortaya koymuş. Bu yüzden Kastamonu marka şehir olma yolunda hızla gidiyor. Başkanımıza da yeni dönemde inşallah başarılar diyoruz. İnşallah milletimiz 31 Mart'ta isabetli bir karar verir. İnşallah merkezi hükümetimin desteği, teşkilatımızın, milletvekillerimizin de destekleriyle bu hazırlanan projeleri hayata geçirir. Bu projelerde hayata geçtikten sonra Kastamonu'yu da marka bir şehir haline getirir" dedi.

"Seçimler, demokrasinin en önemli aracı"

Seçimlerin demokrasinin en önemli aracı olduğunu söyleyen Yazıcı, "Egemenlik milletin. Biz bunu söz olsun, laf olsun diye söylemiyoruz. Bu söz atasözüne dönüşmüş ama biz buna inanarak önem atfediyoruz. Siyasi partilerin yaptığı işlerin denetimini millet yapar. Dolayısıyla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde millet Kastamonu özelinde Kastamonu Belediyesinin bu şehre sağladığı kazanımları dikkate alıp, değerlendirecek ve bir not verecek. AK Parti'nin referansı 17 yıldır Türkiye'ye sağladığı kazanımlardır. Biz bunlardan söz ettiğimizde 'niye onlardan söz ediyorsunuz, onları zaten yapacaktınız?' diyorlar. Sağlıkta, sosyal politikalarda, eğitimde, bayındırlıkta, ulaştırmada şunları yaptık deyince. 'Onları zaten yapacaktınız' diyorlar. Bu ülkede iktidar dediğimiz oldu 3 Kasım 2002'de AK Parti ile var olmadı ki. Türkiye, Cumhuriyet rejimine geçtiğinden beri iktidar var. Tek partili dönemin iktidarı, çok partili dönemin iktidarları var. Biz boş aldığımız kasayı doldurduk. Doldurduğumuz kasayla bu hizmetleri inşaa ettik, milletin hizmetine sunduk" diye konuştu.

"Oy verme hakkımızı kullanırken armudun sapı, üzümün çöpü deme lüksümüz yok"

AK Parti'nin hizmet kadrolarından oluştuğunu vurgulayan Yazıcı, egemenliğin sahibinin millet olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "31 Mart günü vazgeçilmez, devredilmez en temel hakkımız olan oy verme hakkımızı kullanırken armudun sapı, üzümün çöpü deme lüksümüz yok. Böyle bir fantaziye sapmamak suretiyle oy kullanma hakkımızı yerine getirmeliyiz. Kızdığımız konular, beğenmediğimiz şeylerde olabilir ama insanımız bilmeli ki biz hep iyi niyetle bunları yaptık. Bu milletin sezgileri güçlüdür. Oyunu iş yapmayacak kadrolara asla teslim etmez. Kim iş yapacak, kimin vizyonu var, kimin referansı güçlü eninde sonunda ona oy verir. Oyunu boşa kullanmaz. İş yapmayacak kadrolara oy vermez. Bu konuda da en güçlü referanslara sahip parti AK Parti."

"Millet Bahçesi, Kastamonu'yu cazibe haline getirecek"

Millet Bahçesi'nin Kastamonu'yu adeta cazibe merkezi haline getireceğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise şu ifadeleri kullandı: "Kuzeykent Mahallesinde Hasan Doğan Spor Tesisleri ile Pazaryeri arasında 240 dönüm arazi vardı. Burayı Millet Bahçesi olarak projelendirdik. Projemizi hazırladık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaya gönderdik. Bakanlığımızda projemizi kabul ederek onayladı ve TOKİ'ye de yapılması için gönderdi. İnşallah Nisan ayı içerisinde Millet Bahçesi projesine başlanacak. Kastamonu'yu bir cazibe merkezi haline getirecek. Hazırladığımız proje, Türkiye'de bu konsepte yapılacak ilk projeler arasındadır. Bu yüzden hem bakanlığımız hem de bizler bu projeyi önemsiyoruz. Bu projenin başlaması ve tamamlanmasıyla Kastamonu, çok önemli bir kazanım sağlayacaktır. İki millet kıraathanesi, 1 millet meydanı 10 bin metrekarelik alana sahip gölet, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, oturma ve dinlenme alanları, mangalsız piknik alanları, cam terası, her yaş gurubuna hitap eden oyun parkları, doğal tırmanma alanı, parkurlar, kütüphane, ahşap oyuncak atölyeleri, hobi bahçesi, teşhir ve satış üniteleri gibi birçok şeyi içerisinde bulunduracak. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın her noktaya ulaşabilecekleri engelsiz park projesidir. Önümüzdeki günlerde Millet Bahçesi hızla başlayacak ve bitirilecek. Millet Bahçesi, Nisan ayında ihale edilecek. Bu proje 40 milyon liralık bir bedelin üzerinde ihale edilecek."

"Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde derenin üzerine rekreasyon alanı yapılacak"

"Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde TEİAŞ'ın arka bölümünde bulunan dere boyunca 400 araçlık garajlar yapacağız. Üzerini ise rekreasyon alanı olarak düzenleyeceğiz. O bölgede hem insanlarımız rahatça, hoşça vakit geçirecek hem de altına vatandaşlarımız araçlarını koyabilecek. Bu projemizde o yörenin insanları için önem arz etmektedir. Bisiklet ve yürüyüş yolları olacak. Önümüzdeki dönem inşallah burası yapmayı planladığımız yerler içerisinde."

Ziyaretin ardından Başkan Babaş, Yazıcı'ya hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: İHA