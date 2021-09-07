AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Van'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı ziyaretler gerçekleştirmek üzere Van'a geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı ziyaretler gerçekleştirmek üzere Van'a geldi.

Ferit Melen Havalimanı'nda AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından karşılanan Dağ, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada partisinin il ve ilçe tanıtım ve medya başkanlarıyla bir toplantı yapan Dağ, dijital programların ve sosyal medyanın önemine dikkat çekti.

Partisinin tanıtım ve medya başkanlarının süreci iyi yönetmesini isteyen Dağ, daha sonra soruları cevapladı, partililerle sohbet etti.

İl Başkanı Türkmenoğlu da gelişen teknoloji ve internet kullanım alanlarının geniş kitlelere yayılmasıyla iletişimin daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Sosyal medyanın aktif ve bilinçli olarak kullanılması gerektiğini ifade eden Türkmenoğlu, partisinin başarılarının sosyal medya platformlarında daha çok dile getirilmesini istedi.

Dağ ve beraberindekiler Beşyol'da AK Nokta Dijital Tanıtım İletişim Aracını gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol