AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Van'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Van'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Van'da
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı ziyaretler gerçekleştirmek üzere Van'a geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı ziyaretler gerçekleştirmek üzere Van'a geldi.

Ferit Melen Havalimanı'nda AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından karşılanan Dağ, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada partisinin il ve ilçe tanıtım ve medya başkanlarıyla bir toplantı yapan Dağ, dijital programların ve sosyal medyanın önemine dikkat çekti.

Partisinin tanıtım ve medya başkanlarının süreci iyi yönetmesini isteyen Dağ, daha sonra soruları cevapladı, partililerle sohbet etti.

İl Başkanı Türkmenoğlu da gelişen teknoloji ve internet kullanım alanlarının geniş kitlelere yayılmasıyla iletişimin daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Sosyal medyanın aktif ve bilinçli olarak kullanılması gerektiğini ifade eden Türkmenoğlu, partisinin başarılarının sosyal medya platformlarında daha çok dile getirilmesini istedi.

Dağ ve beraberindekiler Beşyol'da AK Nokta Dijital Tanıtım İletişim Aracını gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen Yunus Yuva olumsuz yorumlar sonrası sessizliğini bozdu
Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen Yunus Yuva olumsuz yorumlar sonrası sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin."
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Aleyna Tilki Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Cristiano Samet Aybaba Ünal Karaman Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Van'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 18:39:57. #1.15#

title