AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Havza'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Havza'da ziyaretlerde bulundu

04.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:24
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Havza'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Samsun'un Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Samsun'un Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal Atan'ın cenaze törenine katılmak için kente gelen Dağ, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan'ı ziyaret etti.

Dağ'a ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir, ziyaretinin anısına Dağ'a semaver hediye etti.

Ziyaretlerde Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ve AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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