AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan AK Noktalara ziyaret

09.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Buca ve Karşıyaka'da partisi tarafından uygulamaya konulan AK Noktaları ziyaret etti.

İlk olarak Buca'da ziyaretlerine başlayan Dağ, Şirinyer ve Hasanağa Bahçesi'ndeki AK noktalarda partili ve vatandaşlarla sohbet etti.

Karşıyaka ilçesindeki AK Nokta'yı da ziyaret eden Dağ, Kemalpaşa Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA