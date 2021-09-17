AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan, Adana'da Yüreğir Belediyesi'ne ziyaret - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan, Adana'da Yüreğir Belediyesi'ne ziyaret

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan, Adana'da Yüreğir Belediyesi'ne ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kız kardeşini kaybeden AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'e taziye ziyaretinde bulunmak üzere Adana'ya gelen Dağ, Yüreğir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Yüreğir'in günden güne geliştiğini belirten Dağ, Yüreğir'de AK Parti belediyeciliği farkı ile güzel çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Kocaispir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Dağ'a, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan, Adana'da Yüreğir Belediyesi'ne ziyaret

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan, Adana'da Yüreğir Belediyesi'ne ziyaret - Haberler
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