AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Karşıyaka Spor Kulübüne ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yöneticilerle bir süre görüşten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği ikincilikle Türkiye'nin ve İzmir'in gururu olduğunu söyledi.

Başarılarından dolayı kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcuları tebrik eden Dağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını getirdik. Onlar da kulübümüzü tebrik ediyorlar." dedi.

"Yeni bir formülle yol yürümek istiyoruz"

Gürsel Aksel, Alsancak ve Karşıyaka statlarında inşaat çalışmalarının aynı anda başladığını hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Karşıyaka Stadı hem yapılan yatırım hem de proje ve süreç açısından bütün bu statlardan önde gidiyordu ama süreç içinde yaşanan bazı olumsuzluklar yereldeki bazı dirençler ve yerel yönetimlerin burada ortaya koymuş olduğu engelleme çalışmaları oldu. Gürsel Aksel Stadyumu geçen sene tamamlandı. Alsancak Stadı'nda ise bitti bitecek az bir şey kaldı. Karşıyaka Stadı'nın yapımı için Gençlik ve Spor Bakanı ile kulüp ve belediye başkanları daha önce bir görüşme gerçekleştirdi. Karşıyaka Stadı'nda farklı bir formülle yol yürümek istiyoruz. Önümüzdeki hafta bakanlıkta yapacağımız bir toplantıyla bunu daha ete kemiğe bürünmüş bir hale getirmek istiyoruz."

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hamza Bey bizi belediye başkanı ve bakanımızla bir araya getirdi. Türkiye'de çok az görülen bir formülle stadımıza başlamak niyetindeyiz. İyi niyetli çok güzel bir şekilde ortaya konuldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de stadın yapılması konusunda desteklerinin devam edeceğini hatırlatarak, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olan Pınar Karşıyaka'yı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler