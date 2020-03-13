AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kovid-19 açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kovid-19 açıklaması - Haberler
Hamza Dağ, AK Parti, Hükümet, Türkiye, Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kovid-19 açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini iyi şekilde götürdüğünü, hızlı karar alma gerektiren sürecin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar faydalı olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini söyledi.

13.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:00
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kovid-19 açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini iyi şekilde götürdüğünü, hızlı karar alma gerektiren sürecin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar faydalı olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Hamza Dağ, AK Parti Bayındır İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye için önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Partisinin bugüne kadar girdiği tüm seçimlerde başarılı olduğunu dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"15 Ocak 1994, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden birisi. Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıkladığı gün. 2,5 ay gibi kısa bir süre içinde Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Erbakan o gün 'Bu açıklamış olduğum aday sadece İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığını kazanmayacak bunun yanında girmiş olduğu Türkiye'deki 17 tane her genel seçimi, her yerel seçimi, her referandumu kazanacak.' deseydi, inanmazdık. İnandığımız yolda yürüdük ve şimdi 7. kongrelerimizi yapıyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusuna değinen Hamza Dağ, bu süreçte ilgililerin başarılı çalışmalarına şahit olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya herkesin teşekkür etmesi gerektiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bu süreci Allah'a hamdolsun bugüne kadar gayet iyi bir şekilde götürdük. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirenler aslında bu süreçte alınan hızlı kararların ve kamuoyuna paylaşılan anlık durumların ne kadar faydalı olduğunu çok açık net bir şekilde görmüşlerdir. Eğer gözlerinde perde yoksa, kalplerinde mühür yoksa bunu görmeme ihtimalleri yok. Onun için bugüne kadar bu süreci gayet iyi bir şekilde götüren kabinemizin bütün üyelerine, Cumhurbaşkanımıza ve özellikle Sağlık Bakanımıza herhalde Türkiye'de yaşayan 83 milyon adına teşekkür etmek bir borçtur."

Konuşmasında "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi" konusundaki tartışmalara da yer veren Dağ, projenin İzmir'in gelecek 50, 100 yılı için çok önemli olduğunu söyledi.

Projeyi engellenmeye çalışanların olduğunu belirten Dağ, "Bazı odalar ve bazı belediye başkanları, 'Acaba bu projede ne var? Bir dinleyelim' diye bakmıyorlar. 'Dava açalım. Davayı genel merkez sen mi açarsın, İzmir şube sen mi açarsın?'... Direkt baktıkları nokta bu." ifadelerini kullandı.

Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın yaptığı kongrede seçime tek listeyle gidilirken, mevcut başkan Veysel Bakıcıol, yeniden başkanlığa seçildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kovid-19 açıklaması

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kovid-19 açıklaması

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Koronavirüs maskeleriyle ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak sözler Haber
Koronavirüs maskeleriyle ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak sözler
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti Haber
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber Haber
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Uğur Akkuş Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Falcao Adem Büyük Ünal Karaman Bülent Uygun Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kovid-19 açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 22:03:54. #1.14#