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DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın gelişi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ailelerle konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın çadırda bulunan ailelerle görüşmesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı...

DİYARBAKIR (AA) - Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın gelişi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ailelerle konuşması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın çadırda bulunan ailelerle görüşmesi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklaması DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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