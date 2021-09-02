AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Seydikemer'de vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, orman yangınlarının yaşandığı Seydikemer ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, orman yangınlarının yaşandığı Seydikemer ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın bölgelerini ziyaret eden Hamza Dağ, mahalle sakinleri ile sohbet etti, iletilen talepleri dinleyerek not aldı.

Hamza Dağ'a İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk de eşlik etti.

Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten heyettekiler yangın felaketinin ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Dağ ve beraberindekiler daha sonra Seydikemer'in Arifler Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışması sırasında traktörü devrilerek altında kalan ve yaralanan Süleyman Yıldırım'ın Alaçat Mahallesi'ndeki evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Burada Süleyman Yıldırım'a teşekkür eden AK Parti heyeti, devletin tüm gücüyle mağdur ailelerin yanında olduğunu dile getirdi.

Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra Kabaağaç Mahallesindeki yangından etkilenen iki aileyi ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç